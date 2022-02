To skutek najnowszego komunikatu Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu z 8 lutego br. zdecydowała o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 proc., do poziomu 2,75 proc. Wzrosły również pozostałe stopy procentowe, tj. stopa lombardowa do poziomu 3,25 proc., stopa depozytowa do poziomu 2,25 proc., stopa redyskontowa weksli do poziomu 2,80 proc. oraz stopa rezerwy obowiązkowej z 2 proc. do 3,5 proc. Podwyżki weszły w życie 9 lutego 2022 r.