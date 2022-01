Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o VAT, opublikowanej w miniony czwartek w Dzienniku Ustaw pod poz. 196. Na razie mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca br. Dotyczą wybranych produktów.

Do zera zostały obniżone stawki na środki poprawiające właściwości gleby, nawozy oraz gaz ziemny, do 5 proc. – na energię cieplną i elektryczną, a do 8 proc. – na paliwa.