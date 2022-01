Złożenie wniosku o rezygnację z miesięcznej ulgi dla klasy średniej miało powodować, że pracownik zarobi w trakcie roku mniej na rękę, ale za to po zakończeniu roku nie będzie musiał dopłacać podatku . Przeciwnie, jeśli okaże się, że ulga faktycznie mu przysługiwała, to w rozliczeniu rocznym dostanie zwrot podatku. Takie były założenia Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).

Legły one jednak w gruzach wskutek rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia br. (Dz.U. poz. 28). Ma ono spowodować, że wynagrodzenia brutto do 12 800 zł, które na skutek Polskiego Ładu stały się niższe, zostaną wyrównane do poziomu ubiegłorocznego.

Ulgę dla klasy średniej powinien z urzędu zastosować każdy pracodawca w tych miesiącach, w których pracownik zarobi u niego od 5701 zł do 11 141 zł brutto. Może się jednak okazać, że w ujęciu rocznym przychody takiego pracownika nie zmieszczą się w rocznym przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Stanie się tak np. gdy zatrudniony w niektórych miesiącach zarobi mniej i nie osiągnie dolnego pułapu 68 412 zł albo dostanie jednorazowo wysoką premię i przekroczy limit 133 692 zł. Takie sytuacje spowodowałyby po zakończeniu roku konieczność zwrotu potrąconej już ulgi, a zatem dopłaty podatku.

Jak to się ma do ulgi dla klasy średniej? Pokażmy na przykładzie:

Przykład

Nowe zasady obliczania zaliczek mogą się przełożyć także na roczne rozliczenie podatku. Skoro pracodawca – wracając do naszego przykładu – obniżył zaliczkę z 633 zł do 512 zł, to pozostałą część (633 – 512 = 121 zł) powinien odprowadzić do urzędu skarbowego za ten miesiąc, w którym zaliczka liczona według Polskiego Ładu okaże się niższa niż według przepisów z 2021 r.