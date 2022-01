Jako podatnikowi VAT przysługuje jej prawo do odliczenia VAT w takiej proporcji, w jakiej wydatki służą do działalności opodatkowanej. Musi więc ustalać tę proporcję, czyli tzw. prewspółczynnik. Wskazuje on, jaką część podatku naliczonego jednostka może odliczyć od podatku należnego, a jakiej odliczyć nie może.