Chodziło o firmę, która świadczyła usługi reklamowe dotyczące wyrobów medycznych i produktów leczniczych na rzecz swojej spółki matki. W tym celu organizowała m.in. kongresy medyczne dla lekarzy. Udział w nich był dla medyków bezpłatny. Spółka pokrywała koszty ich dojazdu i powrotu, zakwaterowania, wyżywienia. Z częścią lekarzy zawierano w tym zakresie umowy sponsoringu, ale nie wiązały się one z jakimikolwiek obowiązkami.

Chciała się upewnić, że ponoszone przez nią wydatki na organizację konferencji, w szczególności te związane z uczestnictwem lekarzy, może zaliczyć do podatkowych kosztów. Argumentowała, że są one bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, bo od ich wysokości uzależniona jest marża, a co za tym idzie przychód spółki.