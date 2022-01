Rozporządzenie nie dotyczy w ogóle rozliczeń rocznych, dokonywanych już przez samych podatników. W tym zakresie zasady Polskiego Ładu pozostają bez zmian, przez co aktualność zachowują również obliczenia naszych ekspertów.

Należy natomiast mieć na względnie również to, że po oddaniu naszej dzisiejszej publikacji do druku opublikowane zostały również trzy nowelizacje Polskiego Ładu.

Trzecia nowelizacja Polskiego Ładu znalazła się w ustawie z 17 grudnia br. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Opublikowana została 30 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2469). Dotyczy obliczania składki zdrowotnej od osób objętych nowymi zwolnieniami z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o PIT), czyli: rodziców co najmniej czwórki dzieci, osób powracających z zagranicy oraz seniorów, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, by nadal pracować, wykonywać zlecenia bądź prowadzić firmę.

Nowelizacja zakłada, że jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób, obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154, byłaby wyższa od kwoty, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony z podatku, to składkę obniża się do wysokości tej kwoty. Słowem w takiej sytuacji podatnicy zwolnieni z PIT będą w 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości nie wyższej niż hipotetyczna zaliczka na PIT (tak jak osoby do 26. roku życia, zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148).