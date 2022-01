Na taką sytuację zwrócił nam uwagę czytelnik, który swoje wynagrodzenie określa jako „nieco ponad 10 tys. zł brutto”. Spodziewał się, że w styczniu otrzyma taką samą wypłatę jaką otrzymywał do tej pory. Przekonywały go do tego zapewnienia Ministerstwa Finansów, że pracownicy zarabiający do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie na Polskim Ładzie nie stracą. Przy bliższych wyliczeniach okazało się jednak, że wynagrodzenie czytelnika za styczeń 2022 r. będzie o blisko 300 zł mniejsze niż za styczeń 2021 r.

Czytelnik sądził, że przyczyną tego stanu rzeczy jest nieprawidłowo funkcjonująca ulga dla klasy średniej. Wyjaśnienie jest jednak inne: powodem jest drugi próg podatkowy.

Przekroczenie progu w trakcie roku powoduje, że dalsze dochody są opodatkowane według stawki 32%, a nie 17%. W konsekwencji, pracodawca zaczyna odprowadzać do urzędu skarbowego wyższe zaliczki na podatek, a wynagrodzenie netto pracownika staje się niższe.

Dla przykładu, przy wynagrodzeniu 10 tys. zł brutto w 2021 r., wynagrodzenie netto w okresie styczeń-październik wynosiło ok. 7,1 tys. zł. W listopadzie doszło do przekroczenia drugiego progu i w efekcie od części dochodów płatnik odprowadził zaliczkę w wysokości 32%. Stąd wynagrodzenie netto powinno wynieść ok. 6,1 tys. zł. W grudniu wszystkie osiągnięte dochody były już opodatkowane według stawki 32%, a wynagrodzenie netto spadło do 5,8 tys. zł (dla uproszczenia we wszystkich wyliczeniach zakładamy, że pracownik nie uczestniczy w PPK).

Polski Ład spowodował m.in. podniesienie drugiego progu z 85 528 zł do 120 000 zł. W konsekwencji, miesięczne wynagrodzenie 10 tys. zł brutto nie powoduje już przekroczenia progu. Wynagrodzenie netto powinno być więc stałe w każdym miesiącu i wynieść ok. 6937 zł.

Oznacza to, że w okresie styczeń-październik pracownik będzie zarabiał mniej niż dotychczas (w opisanym przykładzie różnica wyniesie ok. 203 zł). W listopadzie zarobi natomiast więcej o ok. 800 zł, a w grudniu więcej o ok. 1110 zł. Finalnie zmiany spowodowane Polskim Ładem będą dla niego neutralne – wynagrodzenie roczne netto wyniesie, tak jak w 2021 r., ok. 83 242 zł. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku zostanie zrównoważony wyższą kwotą wolną, ulgą dla klasy średniej oraz właśnie podniesieniem drugiego progu.

Ministerialny kalkulator Polskiego Ładu prawidłowo podaje kwotę nowego wynagrodzenia miesięcznego: 6936,87 zł. Podaje również prawidłowo, że „zmiany podatkowe nie wpłyną na wynagrodzenie roczne”. Przy wyższych wynagrodzeniach nie podaje natomiast wpływu Polskiego Ładu na zarobki miesięczne. Nie zostało to w żaden sposób wyjaśnione, dlatego też niektórzy pracownicy, którzy w styczniu 2022 r. otrzymali niższe wynagrodzenie niż w styczniu 2021 r., mogą czuć się zawiedzeni.

Ministerstwo Finansów zauważyło jednak problem. Wiceminister Jan Sarnowski w środę na konferencji prasowej przyznał, że kwestia drugiego progu może być jednym z możliwych powodów wypłaty niższego wynagrodzenia za styczeń 2022 r. Ministerstwo zapowiedziało wydanie rozporządzenia, które sprawi m.in., że – cytując komunikat -„zarabiający do 12 800 zł brutto miesięcznie, którzy na nowych zasadach musieliby zapłacić w pierwszych miesiącach wyższą zaliczkę niż w zeszłym roku, będą mogli stosować zeszłoroczną, niższą wysokość zaliczki”.

Należy uprzedzić, że ewentualne obniżenie zaliczek na podatek będzie miało też negatywne konsekwencje. Wynagrodzenie miesięczne wzrośnie, ale spowoduje to również pobór niższego podatku, a wynikającą z tego powodu niedopłatę będzie trzeba uregulować po rozliczeniu PIT za 2022 r. Z komunikatu MF wynika, że rozwiązanie będzie dobrowolne. Podatnik będzie miał więc wybór, czy zdecydować się na wyższe wynagrodzenie i konieczność dopłacenia podatku na koniec roku, czy też wynagrodzenie niższe, ale bez obowiązku dopłaty.

Problem dotyczy podatników, których wynagrodzenie w ubiegłym roku powodowało przekroczenie drugiego progu, a więc było wyższe niż ok. 8,5 tys. zł. Różnica w wynagrodzeniu netto za styczeń w wysokości ok. 203 zł, którą podaliśmy w powyższym przykładzie, występuje przy wynagrodzeniu brutto równym 10 tys. zł. Jeśli wynagrodzenie wynosi 11 tys. zł, będzie to już ok. 344 zł. Dlatego też przy wynagrodzeniu „nieco wyższym” niż 10 tys. zł, strata może faktycznie wynieść blisko 300 zł – tak jak w przypadku naszego czytelnika.

W piątek minister finansów Tadeusz Kościński mówił, że projekt rozporządzenia w sprawie zaliczek jest już gotowy.