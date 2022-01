W efekcie naczelnik urzędu, a następnie dyrektor izby administracji skarbowej uznali, że nieprawidłowości po stronie kontrahenta uzasadniają obawę co do prawidłowości rozliczeń VAT również u podatnika. Stwierdzili, że w miejsce deklarowanych przez niego nadwyżek podatku naliczonego nad należnym może się pojawić zobowiązanie podatkowe, a skoro nie zostało ono uregulowane, to wystąpi zaległość podatkowa.