Taki wymóg nie wystąpi więc, jeśli kontrahent polskiego podatnika ograniczy się do zakupu kawy w Monako czy Hongkongu - wynika ze zaktualizowanego projektu objaśnień podatkowych w sprawie tzw. pośrednich transakcji rajowych.

To kolejna wykładnia resortu finansów dotycząca dokumentowania pośrednich transakcji rajowych. Przypomnijmy, że zaledwie tydzień temu opisaliśmy interpretację ogólną ministra finansów z 9 grudnia br. (sygn. DCT2.8203.2.2021), w której wyjaśniono, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przy pośrednich transakcjach rajowych nie dotyczy polskich sprzedawców. Napisaliśmy o tym w artykule „Kawa w raju bezpieczna dla polskiego sprzedawcy” (DGP 245/2021).

Na marginesie dodaliśmy, że resort finansów skłania się ku liberalizacji swojego stanowiska także w zakresie obowiązków dokumentacyjnych po stronie polskich przedsiębiorców występujących w roli podmiotu kupującego, a nie sprzedającego. Oznaczałoby to, że wymóg ten zaistnieje tylko wtedy, gdy kontrahent polskiego przedsiębiorcy sam kupi w raju podatkowym towary lub usługi za ponad pół miliona złotych.

Kwestia ta nie została poruszona w interpretacji ogólnej z 9 grudnia, ale na takie podejście MF wskazywały nieoficjalne informacje DGP. Teraz potwierdza to zaktualizowana treść projektu objaśnień podatkowych.

Przy weryfikowaniu, czy kontrahent rozlicza się z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych, należy dochować standardów należytej staranności - przypomniał minister finansów w projekcie objaśnień. Zaznaczył, że w tym celu polski przedsiębiorca nie musi realizować nadmiarowych obowiązków. Co do zasady wystarczające jest pozyskanie odpowiedniego oświadczenia od kontrahenta po zakończeniu roku podatkowego.

Jeśli jednak polski przedsiębiorca posiada informacje, że treść takiego oświadczenia jest fałszywa, to nie powinien brać go pod uwagę. Powinien w związku z tym przeprowadzić dodatkową weryfikację i wykorzystać m.in. informacje dostępne w publicznych rejestrach, takich jak Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i rejestry handlowe oraz stosować się do procedur ostrożnościowych służących np. rozliczeniu podatku u źródła lub przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (procedura AML).