Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie dotyczył producenta słodyczy, który w ramach promocji swoich produktów podejmuje trzy rodzaje działań marketingowych skierowanych do różnych grup firm i osób (m.in. do kontrahentów i konsumentów). Jedne to konkursy organizowane na zlecenie przez zewnętrzne agencje, drugie to loterie przeprowadzane na zlecenie przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, trzecie to konkursy organizowane przez inne podmioty, w których spółka bierze udział jedynie jako sponsor nagród.