Organy podatkowe konsekwentnie od lat prezentują pogląd, że przychód z wygranej w konkursie osiągnięty przez przedsiębiorcę nie może podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Według fiskusa należy go zakwalifikować do źródła przychodu z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, oraz opodatkować według zasad dotyczących tej działalności. Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane również w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2017 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.187.2017.1.EC). Z wnioskiem o jej wydanie wystąpiła spółka prowadząca działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130). Podmiot ten wskazał we wniosku, że w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera ze swoimi klientami umowy ubezpieczenia. Mając na celu zintensyfikowanie zawieranych umów ubezpieczenia, organizuje i planuje także organizować w przyszłości przedsięwzięcia skierowane m.in. do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które współpracują ze spółką. Zasady przedsięwzięcia będą polegały na tym, że uczestnik lub uczestnicy, którzy spełnią przewidziane warunki związane z przyczynieniem się do zawarcia przez spółkę umów ubezpieczenia, otrzymają od organizatora przedsięwzięcia nagrodę pieniężną lub niepieniężną. W zależności od danego przedsięwzięcia liczba nagród może być ograniczona – będą przysługiwały jedynie określonej liczbie najlepszych uczestników. Zasady organizacji konkursów regulują ich regulaminy, które określają m.in. czas ich trwania, nazwę uczestników, zasady przyznawania nagród, skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia. Spółka we wniosku przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym w odniesieniu do wygranej przyznawanej osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Zdaniem spółki zaprezentowanym we wniosku: „(…) nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego «wygrane w konkursach» wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. (…) art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT stanowi lex specialis także w stosunku do zasad opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższy przepis jako przepis szczególny wobec ogólnych zasad opodatkowania ma pierwszeństwo w zastosowaniu i wyłącza ogólne zasady opodatkowania”.