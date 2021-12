Chodzi o wysokość składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi, że wyniesie ona 9 proc., czyli tyle, ile wynosiła do tej pory. Ale z wchodzących w życie 1 stycznia 2022 r. przepisów wynika co innego - że liniowców będzie już obowiązywać nowa wysokość 4,9 proc. Nie zmieni się jedynie podstawa wymiaru - za styczeń 2022 r. będzie ona jeszcze taka sama jak w mijającym 2021 r.

Różnica między tym, co twierdzi ZUS, a tym, co wynika z przepisu Polskiego Ładu, to prawie 111 zł.

To przepis przejściowy, który brzmi: „Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r.”.

W przepisie tym wyraźnie jest mowa wyłącznie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za styczeń 2022 r. ma być ona ustalana na podstawie zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. To oznacza, że podstawą wymiaru styczniowej składki będzie 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z 2020 r., czyli 4242,38 zł.

To z kolei wynika z art. 79a dodanego Polskim Ładem do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.). Przepis ten wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

ZUS twierdzi, że nową stopę, czyli 4,9 proc., stosuje się „dopiero od rozliczeń za luty 2022 r.”. Nie podaje jednak żadnego przepisu, z którego miałoby to wynikać. Spytaliśmy o to dwukrotnie.

Jej zdaniem skoro nie ma podstawy prawnej do naliczania 9-proc. składki za styczeń u liniowców, to znaczy, że ZUS chce swoją wykładnią zastąpić ustawodawcę. - Tego mu robić nie wolno. Cele życzeniowe, choćby nawet urzędu centralnego, nie są w Polsce obowiązującym prawem. Wysokość danin publicznych nie może wynikać z interpretacji urzędu, tylko z ustawy - mówi ekspertka.

Przedsiębiorcy, którzy wybiorą liniowy PIT, mają dwie możliwości: albo kierować się tym, co twierdzi ZUS, albo tym, co wynika z ustawy, czyli z Polskiego Ładu. W obu przypadkach - jak radzi Andrzej Radzisław - warto dążyć do wydania przez ZUS decyzji; czy to o odmowie zwrotu nadpłaconej składki (gdy przedsiębiorca uiści ją w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru), czy to o odmowie wypłaty np. zasiłku chorobowego (ze względu na „rzekomą” zaległość spowodowaną niedopłatą składki).