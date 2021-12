Jan Kowalski co miesiąc wykonuje zlecenia, za które otrzymuje 4500 zł brutto. Nie opłaca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nie uczestniczy w PPK, nie osiąga innych dochodów, a w PIT nie wykazuje prawa do żadnej ulgi podatkowej. Kalkulator wskazuje, że jego wynagrodzenie miesięczne będzie niższe o 309 zł. Wynika to z braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Na koniec roku pan Jan otrzymuje jednak zwrot podatku, urząd skarbowy uwzględnił bowiem kwotę wolną. Kalkulator nie bierze tego pod uwagę. Według starych przepisów, zwrot podatku dla pana Jana wyniósłby 530 zł. Podniesienie kwoty wolnej oznacza, że będzie on wyższy – w tym przypadku powinien wynieść aż 5099 zł. Pan Jan będzie więc zarabiał miesięcznie o 309 zł mniej, ale duży zwrot sprawi, że finalnie na Polskim Ładzie zyska: według naszych obliczeń, 861 zł rocznie.