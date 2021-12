Chodziło o kobietę, która w 2011 r. za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości kupiła udział w spółdzielczym własnościowym prawie do mieszkania. W tym samym akcie notarialnym podarowała go rodzicom, w wyniku czego stali się oni wyłącznymi współwłaścicielami mieszkania. Było to związane z wymogami bankowymi dotyczącymi zdolności kredytowej i finansowania zakupu mieszkania.