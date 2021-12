Podmioty, które złożą stosowny wniosek, mogą więc liczyć na zawarcie porozumienia z ministrem finansów, które zagwarantuje pewność co do rozliczenia podjętych działań. Porozumienia mogą być zawierane od 1 stycznia 2022 r., ale inwestorzy mogą się zgłaszać do centrum już teraz. Mogą się kontaktować z ministerstwem elektronicznie, pisząc na adres: centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl

Mamy na myśli podmioty polskie i zagraniczne, które realizują bądź będą realizowały w Polsce inwestycje o wartości co najmniej 100 mln zł. Od 2025 r. będzie obowiązywał obniżony próg - 50 mln zł. Chodzi o inwestycje w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1752 ze zm.). W uproszczeniu mowa jest więc o inwestycjach w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związanych z założeniem nowego zakładu bądź z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub o nabyciu przez podmiot niepowiązany aktywów zamkniętego zakładu lub zakładu, który miał zostać zamknięty, lecz do tego nie doszło.

Organ będzie miał prawo wypowiedzenia porozumienia np. w sytuacji, gdy na jaw wyjdzie nowa istotna okoliczność faktyczna lub nowy dowód nieznany ministrowi finansów w dniu zawierania porozumienia. W takim wypadku inwestor najpierw zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni lub zostanie mu przedłożona propozycja odpowiedniej zmiany porozumienia. Jeśli nie przyniesie to skutku, to porozumienie zostanie wypowiedziane ze skutkiem od pierwszego dnia jego obowiązywania. Porozumienie może zostać zmienione lub wypowiedziane z dniem doręczenia stosownego pisma, jeśli okaże się, że jego treść jest niezgodna np. z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zasadą jest jednak, że porozumienie inwestycyjne wiąże w każdym czasie inwestora oraz organy podatkowe przez okres do pięciu lat i będzie można je przedłużyć.