Ryczałt dla inwestorów (nowy rozdział 6b ustawy o PIT) ma zachęcać majętnych rodaków do przenoszenia do Polski swojej rezydencji podatkowej. Dzięki temu będą oni mogli płacić 200 tys. zł rocznego ryczałtu od zagranicznych przychodów. Warunkiem będzie ponoszenie wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w łącznej kwocie co najmniej 100 tys. zł rocznie.