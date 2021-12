WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi. Zwrócił uwagę na to, że w czasie, gdy córki zamieszkują u ojca, ten samodzielnie je wychowuje w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Ma więc prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT. Sąd dodał, że choć konstrukcja tego przepisu może budzić wątpliwości i prowadzić do nadużyć (m.in. ze względu na brak ograniczeń czasowych uzasadniających skorzystanie z preferencji), to jednak dyrektor KIS błędnie go zinterpretował (sygn. akt III SA/Wa 43/18).