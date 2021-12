Zwraca uwagę, że podatnik , który zaprzestanie stosować opodatkowanie kartą, nie będzie mógł już do niej powrócić (nie będzie mógł złożyć wniosku o ponowne opodatkowanie kartą). Oznacza to, że podatnik, który stosuje nieprzerwanie opodatkowanie w formie karty podatkowej od 2018 r. i pozostanie przy niej do 31 grudnia 2021 r., może ją kontynuować w przyszłym roku. Jeśli jednak w 2022 r. lub 2023 r. zmieni formę opodatkowania na ryczałt, nie będzie mógł powrócić do opodatkowania kartą podatkową w 2024 r. Przepisy Polskiego Ładu wykluczają bowiem możliwość złożenia ponownie wniosku o zastosowanie opodatkowani podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.