Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podmiotów obowiązanych do składania konsultowanych wzorów formularzy - podkreślił resort. Dodano, że uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać do 17 grudnia 2021 r. na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl.

Jak przypomniało ministerstwo, rządowy program Polski Ład zmienia sposób ogłaszania formularzy PIT i CIT. Projekt niektórych wzorów PIT składanych przez płatników, które są dostosowane do zmian wprowadzonych przez Polski Ład od 2022 r., udostępniono pod adresem: www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---wzory-formularzy-podatkowych-pit

Projektowane wzory formularzy PIT mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Wśród udostępnionych wzorów jest m.in. PIT-11 - zaznaczyło MF.

Polski Ład to rządowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. (PAP)