Zdaniem organizacji brak tej obniżki lub innych podobnych preferencji dla LPG może dyskryminować mieszkańców terenów wiejskich, bo będą oni w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. płacić więcej za ogrzewanie gazowe niż przyłączeni do sieci gazowej mieszkańcy miast.

Ci ostatni skorzystają bowiem na przejściowej obniżce VAT, wynikającej z pakietu antyinflacyjnego. Zgodnie z nim w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. stawka podatku od dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego i energii cieplnej ma zostać obniżona do 8 proc. Z kolei stawka podatku dla dostaw, nabycia i importu energii elektrycznej wyniesie w tym samym okresie tylko 5 proc.

Ma to w pierwszym kwartale 2022 r. zrekompensować odbiorcom rosnące ceny nośników energii. Z obniżki skorzystają nie tylko gospodarstwa domowe, lecz także przedsiębiorcy

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że podstawą dla czasowej obniżki podatku jest art. 102 dyrektywy VAT, który pozwala państwom unijnym stosować obniżone stawki dla dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej. Warunkiem jest skonsultowanie planów wprowadzenia preferencji z unijnym komitetem eksperckim ds. VAT.

Obniżki w tym trybie nie są natomiast możliwe dla dostaw gazu LPG – podkreślił resort finansów. „Dyrektywa VAT nie dopuszcza możliwości obniżenia stawki VAT na dostawy gazu LPG” – napisał w uzasadnieniu do tego samego projektu.

Z takim podejściem nie zgadza się Bartosz Kwiatkowski, dyrektor w POGP. Jego zdaniem czasowa obniżka wysokości podatku mogłaby objąć również gaz LPG i to bez naruszenia art. 102 unijnej dyrektywy. Ekspert podkreśla bowiem, że gaz LPG jest surowcem wykorzystywanym do produkcji energii cieplnej, której dostawy mają być objęte niższym VAT. Dlatego on również powinien być uwzględniony przy tej obniżce – przekonuje Bartosz Kwiatkowski.