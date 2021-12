Chodziło o spółkę, która zawarła dwie umowy faktoringu pełnego (inaczej właściwego, bez regresu). Sprowadzają się one do tego, że faktor nabywa od spółki nieprzeterminowane wierzytelności za kwotę równą wartości podanej na fakturach i przejmuje ryzyko niewykonania zobowiązania, bez możliwości roszczeń regresowych względem spółki. W zamian pobiera od niej dyskonto.

Fiskus: to forma finansowania

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja z 2 lutego 2021 r., sygn. 0114 -KDIP2-2.4010.352.2020.1.AG). Stwierdził, że koszty ponoszone w związku z umowami faktoringu (dyskonto) stanowią zapłatę za udostępnienie środków i korzystanie z nich. Oznacza to, że są one kosztem finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT i podlegają limitowaniu.

Dyrektor KIS podkreślił też, że faktoring pozwala podmiotom gospodarczym skrócić cykl rotacji należności, a więc poprawić bieżącą płynność. Ponadto umożliwia ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, bo ryzyko to przejmuje faktor. Nie ulega zatem wątpliwości, że faktoring stanowi formę finansowania działalności gospodarczej – stwierdził organ.

– Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sądu miało przywołane przez spółkę prawomocne orzeczenie WSA z 8 stycznia 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 1517/19). Odnosiło się ono wprawdzie do faktoringu niewłaściwego (z regresem), ale były w nim zawarte również wskazówki dotyczące traktowania na potrzeby art. 15c ustawy o CIT faktoringu pełnego (bez regresu) – wyjaśnia Katarzyna Kozakowska, doradca podatkowy i menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

W wyroku z 8 stycznia 2020 r. sąd orzekł, że „faktoring pełny mógłby zostać uznany za świadczenie, które nie generuje kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT. Jest to bowiem umowa zbliżona do cesji wierzytelności, aczkolwiek rozliczana na innych zasadach aniżeli typowy obrót wierzytelnościami. Nabywca cudzego długu, zamiast dokonania zapłaty kwoty niższej od nominalnej wartości wierzytelności, płaci tę samą wartość, której może następnie dochodzić u dłużnika jako należności głównej i otrzymuje wymienioną we wniosku prowizję i odsetki dyskontowe. Trudno zatem w tym wypadku mówić o klasycznym finansowaniu”.