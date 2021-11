Tym razem chodziło o mężczyznę, który przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym kupił mieszkanie, planował zamienić je bez dopłat na dom mieszkalny wraz z powiązanym z nim budynkiem gospodarczym i gruntem. Uważał, że będzie to odpłatne zbycie w drodze zamiany, co stanowi przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Zarazem jednak był przekonany, że nie zapłaci podatku dzięki zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 3 lit. a i d ustawy o PIT. Przepisy te zwalniają z PIT dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczone, nie później niż w okresie trzech lat, na własne cele mieszkaniowe (przed 2019 r. przysługiwały na to tylko dwa lata).