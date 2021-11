Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że z trzech złożonych przez spółkę wniosków o interpretacje wynika, iż chodzi o schemat optymalizacyjny. Dlatego zwrócił się najpierw do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinie, czy do sytuacji, o którą pyta spółka, może mieć zastosowanie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania.

Po uzyskaniu opinii szefa KAS dyrektor KIS odmówił więc wydania interpretacji indywidualnej. Nie zgodził się z tym WSA we Wrocławiu. Uznał, że dyrektor KIS popełnił błędy, badając wniosek spółki. Po pierwsze, nie zbadał, czy korzyść podatkowa przekracza limit 100 tys. zł (obowiązywał on do końca 2018 r.). Po drugie, wziął pod uwagę informacje w sumie z trzech wniosków złożonych przez spółkę. Po trzecie, korzyść podatkowa i tak powstała przed wejściem w życie klauzuli generalnej przeciw unikaniu opodatkowania (czyli przed 15 lipca 2016 r.), a więc nie mogła mieć ona zastosowana - orzekł WSA. Zwrócił uwagę na to, że nabycie znaków towarowych przez sp. z o.o. miało miejsce w sierpniu 2013 r., a przekształcenie spółki w spółkę A w kwietniu 2015 r.