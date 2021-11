Chodziło o zryczałtowane wynagrodzenie (2500 zł brutto), które skarbnik otrzymywał co miesiąc na podstawie uchwały samorządu zawodowego. Od tej kwoty była potrącana zaliczka na podatek. Skarbnik uważał, że niesłusznie, bo świadczenie to powinno być wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT . Przepis ten mówi o dietach i kwotach stanowiących zwrot kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zwolnienie wynosi do 3 tys. zł miesięcznie.