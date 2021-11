Z dniem 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu wejdą w życie zmiany wprowadzane ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi akt ten czekał na publikację w Dzienniku Ustaw). Jedną z wprowadzanych zmian będzie likwidacja możliwości odliczania od podatku kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne (co nastąpi poprzez uchylenie umożliwiającego to art. 27b ustawy o PIT). Podatnikom o najniższych dochodach negatywne skutki tej zmiany zrekompensuje podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek . Jednak dla większości podatników będzie to zmiana niekorzystna, przy czym niektórzy z nich będą mogli skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Będzie to ulga skierowana do osób fizycznych uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (dalej nazywanych pracownikami) oraz osób uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej (dalej nazywanych przedsiębiorcami).