Jeżeli jednak w tym czasie sprzeda choćby część majątku bądź „utraci” go w inny sposób (np. poprzez umorzenie udziałów lub wykup), to powinien złożyć deklarację PIT-NZ w urzędzie skarbowym i zapłacić należny podatek już do siódmego dnia miesiąca następującego po realizacji takiej transakcji

W rozporządzeniu z 27 czerwca 2019 r. minister finansów postanowił odroczyć termin zapłaty. Zdecydował, że podatnik PIT, który przeniesie za granicę majątek o wartości ponad 4 mln zł w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r., może złożyć deklarację i zapłacić podatek do końca 2021 r. Jeśli jednak wcześniej dojdzie do „utraty” choćby części takiego majątku, to czas na zapłatę exit tax jest tylko do siódmego dnia następnego miesiąca.