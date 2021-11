Podobnie orzekły sądy obu instancji. WSA w Warszawie podkreślił, że przepisy o rachunkowości nie mogą rozstrzygać o tym, co wchodzi do podstawy opodatkowania lub jak powinna być ona ustalana. Stwierdził, że z literalnego brzmienia art. 3 i art. 5 ust. 1 ustawy wprost wynika, iż podstawa opodatkowania podatkiem bankowym odnosi się do wartości aktywów podatnika, wynikającej z zestawienia obrotów i sald.