Wszyscy oni, o ile spełnią inne ustawowe warunki, nie zapłacą podatku od przychodu 85 528 zł rocznie. Co więcej, jeśli dana osoba będzie rozliczać się według skali podatkowej, skorzysta dodatkowo z podniesionej do 30 tys. zł kwoty dochodu wolnego od podatku. Zwolnienie z PIT wyniesie więc 115 528 zł, a w przypadku obojga rodziców czwórki dzieci rozliczających się wspólnie z podatku – 231 056 zł.

Teoretycznie można przyjąć, że skoro zwolnienie zostało zapisane w ustawie o PIT, to obejmie również ryczałtowców. Problem polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy wybiorą ryczałt, nie będą sięgać do ustawy o PIT, tylko do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, bo to na jej podstawie (a nie na podstawie ustawy o PIT) będą rozliczać się z fiskusem. Nie dowiedzą się z niej jednak, że w ogóle przysługuje im zwolnienie z ryczałtu od przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie.