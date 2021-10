Przypomnijmy, że obecnie od przychodu podatkowego można odliczyć odpis amortyzacyjny (przy zakupie) bądź ratę leasingu operacyjnego w proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego. Wynika to odpowiednio z art. 23 ust. 1 pkt 4 i art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT

Nie zgodził się natomiast z podatnikiem co do ustalenia wartości samochodu osobowego w trakcie trwania umowy leasingu. Przyznał, że pojęcie to nie zostało zdefiniowane, ale – jak podkreślił – zasadą jest, że kosztem uzyskania przychodów są wydatki rzeczywiście poniesione. Dlatego przy obliczaniu proporcji w trakcie trwania umowy należy wziąć pod uwagę całą wynikającą z niej wartość auta, czyli wartość netto powiększoną o VAT w tej części, która nie jest odliczana od VAT należnego. To oznacza, że podatnik musi wziąć pod uwagę kwotę 249 098 zł (tj. łącznie z opłatą końcową), a nie tylko opłatę wstępną i 48 miesięcznych rat kapitałowych.