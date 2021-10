To wnioski z zapadłych w ostatnim czasie dwóch wyroków NSA dotyczących wyłączenia jawności informacji zebranych przez fiskusa, a włączonych do postępowań prowadzonych wobec podatnika.

W sprawie rozstrzygniętej wyrokiem z 13 października 2021 r. (sygn. akt II FSK 52/21) chodziło o podatnika, u którego organ przeprowadził kontrolę rozliczeń VAT. W trakcie postępowania uzyskał i włączył do akt sprawy materiały dotyczące dokumentów księgowych dwóch spółek. Zarazem jednak wyłączył jawność części zawartych w nich informacji – tych, które zawierały dane osobowe osób trzecich, albo były niezwiązane ze sprawą. Organ tłumaczył, że zrobił to ze względu na interes publiczny.

Podatnik domagał się jednak możliwości zapoznania się z niejawnymi informacjami. Argumentował, że mogą mieć one istotne znaczenie dla wyniku sprawy, a bez zaznajomienia się z nimi nie może ani wypowiedzieć się co do materiałów dowodowych, ani ustosunkować się wyczerpująco do ustaleń kontrolnych.