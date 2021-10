Spór toczy się o tryb przyjęcia tej nowelizacji – czy powinno to nastąpić większością głosów, czy jednomyślnie.

Nowelizacja dyrektywy 2013/34/EU musi zostać jeszcze zaaprobowana przez Parlament Europejski. Potem poszczególne kraje miałyby 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów do swojego prawa

Zmiany jeszcze nie obowiązują, ale już budzą kontrowersje – z całkiem innego powodu. Osiem państw uważa, że przyjęty przez Radę UE tryb uchwalenia nowelizacji to niebezpieczny precedens, który może pozwolić instytucjom unijnym na zmiany regulacji podatkowych bez zachowania zasady jednomyślności. Istnieje obawa, że największe państwa unijne mogą w ten sposób przeforsować wiele korzystnych dla siebie zmian w podatkach, ignorując obawy innych krajów.

Zgłaszając w 2016 r. projekt nowelizacji, Komisja Europejska zaproponowała, aby przyjąć go w trybie art. 50 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepis ten mówi, że „w celu urzeczywistnienia swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do określonego rodzaju działalności Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają dyrektywy”.

Ale już w momencie, gdy projekt nowelizacji trafił po raz pierwszy pod obrady Rady EU (w 2019 r.), sprzeciwiło mu się aż 10 państw unijnych. Uważały, że zobowiązanie największych korporacji do publikowania danych o ich rozliczeniach z podatku dochodowego jest sprawą podatkową i w związku z tym konieczna jest jednomyślność, zgodnie z art. 115 TFUE. Przepis ten nakazuje Radzie głosowanie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Gdy 28 września 2021 r. doszło w Radzie UE do głosowania nowelizacji dyrektywy, jawny sprzeciw wobec przyjętego trybu (art. 50 TFUE) wyraziły Cypr i Szwecja, natomiast Czechy, Irlandia, Luksemburg i Malta wstrzymały się od głosu.

Wszystkie te państwa, a także Chorwacja i Węgry, opublikowały oświadczenie, w którym wyraziły swoje zaniepokojenie przyjętym trybem głosowania. Uważają, że to niebezpieczny precedens.

Przywołały nawet opinię legislatorów Rady UE wydaną jeszcze w 2016 r., w której twierdzono, że z uwagi na to, iż nowe przepisy dotyczą kwestii podatkowych, właściwą podstawą prawną dla nowelizacji powinien być art. 115 TFUE.

Nowelizacja dyrektywy 2013/34/EU w wersji zaakceptowanej przez większość państw unijnych zobowiązuje koncerny międzynarodowe (zarówno unijne, jak i pozaunijne) osiągające w ciągu dwóch lat obrotowych skonsolidowane przychody wyższe niż 750 mld euro do publikacji na stronach internetowych specjalnego sprawozdania. Ma ono zawierać informacje m.in. o: liczbie pracowników, wysokości przychodów i kwocie podatku dochodowego płaconego nie tylko w każdym państwie członkowskim, ale też w tzw. rajach podatkowych.

Sprawozdania koncernów mają być sporządzane według wspólnego unijnego wzoru i prezentowane w formacie nadającym się do odczytu elektronicznego. Mają być publikowane w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Za niewypełnienie obowiązków sprawozdawczych mieliby odpowiadać przedstawiciele zarządu bądź rady nadzorczej koncernu.

– Nowelizacja nie odnosi się do ściśle rozumianej polityki fiskalnej, w obrębie której zmiany wymagają jednomyślności. Co prawda w nowelizacji używane są pojęcia podatkowe, ale odnosi się ona raczej do efektów polityki fiskalnej, które mają wpływ na funkcjonowanie wspólnego rynku UE – zauważa ekspert.