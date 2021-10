Rozwiązaniem mogłoby być na przykład takie jej zmodyfikowanie, by w ocenie rentowności podmiotu (której wynik decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego bądź jego braku) nie uwzględniać kosztów pracowniczych.

Wśród pakietowych rozwiązań znalazł się m.in. tzw. minimalny podatek dochodowy charakteryzowany w przekazie publicystycznym jako „podatek od wielkich międzynarodowych korporacji”, co jest niekoniecznie trafne, ponieważ adresatami tej regulacji będą również mniejsze polskie firmy. Ma ona być odpowiedzią na agresywną optymalizację podatkową niektórych przedsiębiorców, którzy poprzez sztuczne – w ocenie projektodawcy –nieuzasadnione gospodarczo operacje (w tym transferowanie zysków do innych krajów) zaniżają swój dochód, a nawet wykazują straty, unikając tym samym opodatkowania.

Chcąc przeciwdziałać podobnym praktykom (a w konsekwencji zlikwidować tzw. lukę w CIT), projektodawca postuluje, by uzależnić obowiązek zapłaty nowego podatku od wystąpienia straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnięcia dochodów w wysokości nie większej niż 1 proc. Ujmując rzecz obrazowo: przepisy wyznaczają „próg rentowności”, którego nieprzekroczenie skutkować będzie powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie przedsiębiorcy podatnika. Skutkiem tego wykazywanie niskiej rentowności (często księgowo wykreowanej, nieodpowiadającej realnej kondycji podmiotu) stanie się nieopłacalne, narazi bowiem taki podmiot na obowiązek zapłaty nowej daniny.

Nie kwestionując generalnej koncepcji proponowanego rozwiązania, trzeba jednak zasugerować jego korektę, by wyeliminować ryzyko poszukiwania oszczędności przez przedsiębiorcę (w celu podwyższenia rentowności w kontekście wspomnianego wyżej progu) kosztem zatrudnianych pracowników. Może się bowiem zdarzyć, że – kalkulując przyszłe zyski i straty – pracodawcy staną przed dramatyczną alternatywą: utrzymania stanu zatrudnienia i warunków pracy wraz z powstaniem obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego albo redukcji etatów lub obniżki wynagrodzeń w nadziei na uniknięcie minimalnego podatku dochodowego.

W świetle aktualnej redakcji przepisu mechanizm obliczania straty oraz udziału dochodów w przychodach nie pozwala wyłączyć kosztów pracowniczych (w tym należności z tytułu umów o pracę oraz związanych z nimi składek), co w sposób nieunikniony powoduje, że „obciążają” one bilans przedsiębiorcy, generując zagrożenie powstania obowiązku podatkowego.

Wysoce prawdopodobne wydaje się więc to, że metodami „podnoszenia rentowności pracodawcy” staną się najprostsze i niekorzystne dla rynku pracy działania, czyli zwolnienia , redukcja uposażeń lub nieewidencjonowana wypłata pensji (płacenie pod stołem czy zatrudnianie na czarno), a głównymi ofiarami takich działań będą pracownicy i ich rodziny.

Konieczne jest udoskonalenie proponowanego rozwiązania w takim kierunku, by lepiej równoważyło ono fiskalną funkcję nowej regulacji z ochroną pracowników oraz sytuacją na rynku pracy. W tym celu można by rozważyć mechanizm korygujący, np. wyłączenie z obliczania udziału dochodów w przychodach szeroko rozumianych wydatków na pracownika. Pominięcie tych kosztów w bilansie rentowności stanowiłoby nawet rodzaj dodatkowej zachęty dla pracodawców, impuls promujący stabilne zatrudnienie oraz godziwe warunki pracy. Z perspektywy przedsiębiorcy opłacałoby się po prostu zapłacić pracownikom więcej, by dzięki temu „uciec od podatku”.