Co istotne, zmienią się również zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego i przeniesionego następnie do majątku prywatnego. Obecnie wystarczy, że po zakończeniu leasingu podatnik odczeka pół roku i po upływie tego okresu może już sprzedać pojazd bez PIT . Po zmianach będzie musiał odczekać 6 lat, a więc 12-krotnie dłużej.

Z tego powodu część przedsiębiorców zapewne w ogóle zrezygnuje z przenoszenia samochodu po wykupie do majątku prywatnego. Sprzedaż w ramach działalności gospodarczej oznacza jednak konieczność zapłaty podatku, a zarazem brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Eksperci policzyli, że w zależności od tego, jaki samochód leasingujemy, trzeba będzie zapłacić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Przykład

- Nawet jeśli uwzględnimy kwotę wolną, to wartość obciążeń, zwłaszcza osób na liniowym PIT, może wzrosnąć o dodatkowe kilka procent. Jeśli przedsiębiorca, jak w przykładzie, sprzeda samochód za 58 tys. zł, to odprowadzi od sprzedaży kilkanaście tysięcy złotych do budżetu państwa - podsumowuje Teresa Nowicka.