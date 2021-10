Potwierdziły to również sądy . WSA w Łodzi zwrócił uwagę na to, że budynek od początku był wprowadzony do ewidencji środków trwałych. To, że w pewnym momencie został rozbudowany, nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o wysokość stawki – stwierdził sąd. Dodał, że nie oznacza to również przesunięcia obowiązku podatkowego na początek kolejnego roku, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Takie przesunięcie jest możliwe jedynie w przypadku nowych budynków, a nie remontowanych czy rozbudowywanych – wyjaśnił.