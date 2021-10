Podwyższona zostanie też danina od podgrzewanego tytoniu i minimalna stawka akcyzy na papierosy. Wprowadzona zostanie również minimalna stawka podatku na tytoń do palenia.

W kolejnych latach wzrosty będą dotyczyć akcyzy od papierosów i tytoniu do palenia.

Zmiany zakłada opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Przypomnijmy, że ostatnia indeksacja stawek daniny od alkoholu i wyrobów tytoniowych (o 10 proc.) miała miejsce 1 stycznia 2020 r. Tym razem nie skończy się na jednej podwyżce, mają one potrwać aż do 2027 r. Stawka akcyzy od napojów alkoholowych miałaby rosnąć co roku o 5 proc., a od tytoniu do palenia i wyrobów nowatorskich o 10 proc.

Podwyżka nie obejmie podatku od cydru i perry o mocy objętościowej alkoholu do 5 proc. oraz od płynów do papierosów elektronicznych i cygar, a także cygaretek. W pierwszym przypadku brak podwyżki ma być ukłonem wobec polskich sadowników. W drugim sami projektodawcy przyznają, że stawka akcyzy od tych wyrobów jest już obecnie bardzo wysoka.

Ministerstwo Finansów szacuje, że indeksacja stawek przyniesie już w 2022 r. dodatkowe 2 mld zł. W kolejnych latach wpływy budżetowe rosłyby wraz z kolejnymi podwyżkami.

Droższe alkohole

Stawka akcyzy od alkoholu etylowego wzrośnie w 2022 r. z 6275 zł do 6903 zł od hektolitra 100-proc. alkoholu zawartego w gotowym wyrobie. Rok później będzie to już 7248 zł, a w 2027 r. - aż 8811 zł. To oznacza, że cena przeciętnej półlitrowej butelki wódki wzrośnie z 22 zł (w 2021 r.) do 28,20 zł w 2027 r.

Jeśli chodzi o piwo, to stawka podatku ma wzrosnąć w 2022 r. z 8,57 zł do 9,43 zł od hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. W 2027 r. wynosiłaby już 12,04 zł. Cena przykładowej półlitrowej butelki piwa wzrosłaby w tym czasie z 2,80 zł do 3,06 zł.

Stawka podatku dla wina i napojów fermentowanych wzrosłaby w przyszłym roku ze 174 zł do 191 zł od hektolitra wyrobu. W 2027 r. wynosiłaby już 245 zł. MF obliczyło jednak, że przeciętna 0,75-litrowa butelka wina wytrawnego nie podrożeje znacząco, bo z 20 zł obecnie do 20,89 zł w 2027 r.

Projektowana podwyżka dotyczy także wyrobów pośrednich, czyli np. portugalskiego wina Porto. W 2022 r. stawka daniny wzrosłaby z 350 zł do 385 zł od hektolitra wyrobu. W 2027 r. wynosiłaby już 490 zł. Cena półlitrowej butelki Porto wzrosłaby w tym czasie z 30 zł do 30,86 zł.

…i wyroby tytoniowe

Minimalna stawka podatku od papierosów ma wzrosnąć w 2022 r. ze 100 do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży. W ten sposób ograniczona ma zostać rynkowa podaż najtańszych papierosów.

W 2022 r. ma też zostać wprowadzona minimalna stawka akcyzy od tytoniu do palenia. Wyniesie ona 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży.

Wzrośnie także stawka podatku od tytoniowych wyrobów nowatorskich - w 2022 r. ze 155,79 zł do 311,58 zł od kilograma. W 2027 r. wyniesie aż 501,80 zł.

Przypomnijmy, że zarówno stawka akcyzy od papierosów, tytoniu do palenia, jak i wyrobów nowatorskich ma dwa składniki: kwotowy i procentowy. Ten drugi, czyli 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej, nie zmieni się. Wzrośnie wyłącznie pierwszy składnik.

Dla akcyzy od papierosów będzie to oznaczać w 2023 r. podwyżkę z obecnych 228,10 zł do 250,91 zł od każdego tysiąca sztuk. W 2027 r. będzie to już 367,36 zł. W przypadku tytoniu do palenia pierwsza podwyżka nastąpi również w 2023 r. - ze 155,79 zł do 171,37 zł od kilograma tytoniu. W 2027 r. będzie to 250,91 zł. ©℗

opinia

Zapłacą najbiedniejsi palacze

Od prawie dwóch lat rozmawiamy o tym, że w cenie paczki papierosów jest 10 zł akcyzy, a w paczce wkładów tytoniowych do podgrzewania w tej samej cenie - 1,90 zł. Omawiane są scenariusze, według których wyroby nowatorskie powinno się akcyzowo zrównać lub podnieść przynajmniej do 5-6 zł przypadających na paczkę. Dzisiaj Ministerstwo Finansów mówi o tym, że podniesie akcyzę na wyroby nowatorskie do 2,40 zł - o 50 gr. Efekt tej podwyżki zostanie zniwelowany w kolejnych latach, bo podwyżki na wyroby nowatorskie mają być znacznie niższe niż na papierosy. Budżet państwa przegrywa dzisiaj na tej propozycji. Jednocześnie ministerstwo decyduje się na kontrowersyjny ruch akcyzowy, przez który najtańsze papierosy mają zdrożeć o prawie złotówkę, a w tym czasie akcyza na papierosy premium nie wzrośnie wcale. Za ulgę na tytoń podgrzewany zapłacą palacze. Ale nie wszyscy, tylko najbiedniejsi konsumenci.

opinia

MF spełnia postulaty konkurencji

Podniesienie stawki kwotowej akcyzy na tytoń do podgrzewania o 100 proc. jest drastyczne i bezprecedensowe, może mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne w Polsce. Jak wynika z badań NIZP-PZH, podgrzewany tytoń nie jest kategorią inicjującą nałóg wśród młodzieży.

Tak wysoka podwyżka to odpowiedz na postulaty konkurencji. W naszej opinii każda alternatywa do papierosów, taka jak saszetki z tytoniem, elektroniczne papierosy, a także tytoń do podgrzewania powinna być opodatkowana na tym samym niskim poziomie, zdecydowanie niższym niż tradycyjne papierosy. Tymczasem akcyza na papierosy nie wzrośnie, zindeksowany o 5 proc. został jedynie mechanizm podatku minimalnego.