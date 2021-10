Do końca 2017 r. art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy o CIT pozwalał na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek). Mogły z tego korzystać jednostki organizacyjne uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania.