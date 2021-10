- Jeśli miasto nie posiada od podatnika informacji dotyczących przedmiotów opodatkowania (bo np. właściciel po zakupie nieruchomości nie złożył informacji w urzędzie, na co miał 14 dni od nabycia - przyp. red.), termin ten wynosi 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli natomiast organ takimi danymi dysponuje, to ma tylko 3 lata na doręczenie decyzji ustalającej - wyjaśnia prof. Dowgier. Terminy te wynikają z art. 68 ordynacji podatkowej. Jeśli urząd doręczy decyzję przed upływem przedawnienia, to właściciel nieruchomości musi zapłacić podatek.