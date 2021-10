To szczęśliwy finał historii spółki Marketing, którą opisaliśmy w kwietniu br. w artykule „Urząd wstrzymał zwrot. Kolejna firma na skraju bankructwa” (DGP nr 79/2021). Organ odwoławczy, czyli dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, wydał decyzję przyznającą spółce prawo do zwrotu VAT na prawie 16,7 mln zł. To otwiera firmie drogę do odzyskania pozostałej kwoty nadwyżki VAT za pozostałe okresy (ok. 7,7 mln zł).