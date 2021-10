Z wykładnią dyrektora KIS nie zgodziły się sądy . WSA w Warszawie zwrócił uwagę na to, że art. 18d ust. 1 ustawy o CIT odwołuje się do podstawy opodatkowania, czyli – w przypadku PGK – do dochodu całej grupy. Odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R należy więc dokonać od dochodu PGK, a nie od dochodu poszczególnych spółek – orzekł sąd. Dodał, że dla celów odliczenia wystarczy, aby wydatki poniósł jakikolwiek podmiot należący do grupy.