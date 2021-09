Projekt PŁ zakłada (art. 60), że podatnicy , którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9, zachowają prawo do tego odliczenia także po 31 grudnia 2021 r., w zakresie i na zasadach określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 15e ust. 9 ustawy o CIT koszty nieodliczone w danym roku podatkowym (do końca 2021 r.) można odliczyć w kolejnych pięciu latach podatkowych.