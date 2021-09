Zero PIT z pewnością będzie sporym wsparciem dla dużych rodzin, szczególnie że będą one też mogły korzystać z ulgi na dzieci.

Pytanie, czy producenci programów księgowo-płacowych będą w stanie dostosować je do zmian. Przecież nowe rozwiązania w naliczeniu zaliczek na PIT nie ograniczają się tylko do zwolnienia dla dużych rodzin, ale pojawią się też inne, chociażby ulga dla klasy średniej.

Niezależnie od tego, czy uda się dostosować na czas programy księgowo-płacowe, to nadal odpowiedzialni za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy będą płatnicy. Już na początku stycznia, przy wypłacie wynagrodzeń za grudzień, będą oni musieli zastosować nowe zasady, jeżeli poprosi o to sam podatnik, składając stosowne oświadczenie.

Przepisy natomiast są dopiero w trakcie prac parlamentarnych. Nie wiadomo więc, kiedy poznamy ich ostateczną wersję. Na pewno wymagają one dopracowania, bo przykładowo z jednego przepisu wynika, że z preferencji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się liniowo lub stosujący ryczałt, a inny przepis wyłącza ich z tego rozwiązania.

Dużym zaskoczeniem jest natomiast likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnych rodziców. Przypomnę, że funkcjonuje ono już od ok. 30 lat i ma rekompensować trudy samotnego wychowania dziecka. Argumenty Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej niestety nie przekonują.

Mowa o zmianach wprowadzonych w Polskim Ładzie podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych . W tym tygodniu projekt trafi już do drugiego czytania.

W wyroku tym NSA orzekł, że gdy rozwiedzeni rodzice na przemian wychowują wspólne dzieci, to każdemu z nich przysługuje preferencyjne rozliczenie. W konsekwencji każdy rodzic ma prawo do obliczenia podatku w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów.

Uzasadnienie tej zmiany przedstawiła posłanka PiS Dominika Chorosińska, mimo że formalnie poprawkę zgłosił poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS). Posłanka tłumaczyła, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł zwielokrotni zysk samotnych rodziców w stosunku do korzyści uzyskiwanych przez rodziców będących małżonkami. A to – jak dodała – może być powszechnie postrzegane jako nieuzasadnione. Może też spowodować wzrost liczby rozwodów z powodów ekonomicznych – tłumaczyła Dominika Chorosińska.

Inna poprawka, pod którą podpisał się poseł Włodzimierz Tomaszewski (PiS), ma wspierać rodziny z co najmniej czwórką dzieci. O planach wprowadzenia tej ulgi pisaliśmy w artykule „Zerowy PIT dla dużych rodzin” (DGP nr 185/2021).

Ulga na cztery plus. Zerowy PIT dla dużych rodzin

Podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, jak ulga zafunkcjonuje w praktyce. W przypadku pracowników rozliczających się według skali podatkowej zwolnienie na jednego rodzica wyniesie 115 528 zł, a w przypadku wspólnie rozliczających się – 230 tys. zł. Oznacza to, że dopiero po przekroczeniu tej kwoty rodzice będą płacić podatek.

Zwolnienie ma przysługiwać zarówno, gdy w rodzinie są dzieci małoletnie, jak i pełnoletnie do 25. roku życia (czyli analogicznie jak dziś w przypadku ulgi dla samotnych rodziców).

Zwolnienie będzie miało zastosowanie: do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnikowi będzie przysługiwało zwolnienie z więcej niż jednego tytułu, to kwota wolnych od podatku przychodów ze wszystkich z nich nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł.

Podatnik, który dzięki zwolnieniu nie osiągnie dochodów podlegających opodatkowaniu, nie będzie składać do urzędu skarbowego rocznego zeznania, ale informację zawierającą liczbę dzieci i ich numery PESEL (a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci). Informacji tej nie będzie składał podatnik, który złoży roczne zeznanie podatkowe, choćby jedynie w celu otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Poprawki do projektu podatkowej części Polskiego Ładu wpisują się doskonale w linię polityczną obozu rządzącego. Są kolejną próbą ratowania demografii zachętami finansowymi. Czy to się uda? Być może. Nie od wczoraj podatki mogą być skutecznym narzędziem do kształtowania zachowań podatników. Doskonałym przykładem jest choćby podatek cukrowy, po którego wprowadzeniu znacznie zmniejszyło się spożycie słodkich napojów, natomiast zwiększyła się oferta napojów bez cukru lub z jego bezkalorycznymi substytutami.