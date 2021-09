Ministerstwo odniosło się w ten sposób do wątpliwości, które budzi proponowany art. 15a ust. 4, który ma być dodany do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Wynika tak z najnowszej wersji projektu Polskiego Ładu.

Zasadniczo chodzi o uzupełnienie planowanego już wcześniej rozwiązania, które pozwoli szefowi KAS informować przedsiębiorców „o ryzyku występowania w obrocie towarami lub usługami dostarczanymi do podatnika lub kontrahenta tego podatnika co najmniej jednego dostawcy, który może pełnić rolę znikającego podatnika”.

W zakresie objętym ostrzeżeniem podatnik będzie mógł wystąpić do organu podatkowego o przeprowadzenie u siebie kontroli (celem m.in. weryfikacji stosowanych metod dotyczących tzw. należytej staranności). To rozwiązanie dodano w wyniku analizy uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych.

Co do zasady kontrola podatkowa będzie się odbywać w siedzibie kontrolowanego. W toku takiej kontroli naczelnik urzędu skarbowego bada również dokumenty dotyczące transakcji z kontrahentami kontrolowanego podatnika.

‒ Kontrola będzie dotyczyć przecież przeszłości, której podatnik już nie zmieni. Może zakończyć się pozytywnie dla podatnika (co niczego w jego sytuacji nie zmieni) albo negatywnie (co może skutkować „domiarem” oraz sankcjami podatkowymi) – zwraca uwagę ekspert.

‒ Inne możliwe rozwiązanie to wprowadzenie klauzuli o niekaralności, i to nie tylko na gruncie kodeksu karnego skarbowego, ale też kodeksu karnego (za tzw. zbrodnię VAT-owską). Niestety, przy obecnym kształcie proponowanych przepisów podatnicy nie będą mieli żadnego interesu faktycznego, by po otrzymaniu listu ostrzegawczego zapraszać do siebie kontrolę podatkową – uważa ekspert.