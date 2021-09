Co to w praktyce oznacza – tłumaczy Michał Goj: – Obecnie dla podatników istotna jest co do zasady sama analiza, czy korekta będzie skuteczna z perspektywy przepisów podatkowych. Natomiast od 2022 r. ważny będzie przede wszystkim moment złożenia korekty. Zdarza się bowiem, że postępowanie karne skarbowe dotyczące podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w deklaracji podatkowej jest wszczynane już w toku kontroli podatkowej dotyczącej prawidłowości tej deklaracji. Po zmianach korekta pokontrolna i wpłata zaległości nie uchronią podatnika od odpowiedzialności na gruncie kodeksu karnego skarbowego, jak to jest obecnie – wyjaśnia ekspert.