– Przykładowo osoba z dochodem miesięcznym w wysokości 10 tys. zł zapłaci wyższą kwotę składki zdrowotnej nieodliczalnej od podatku o kilkaset złotych. Z obecnych 53 zł zwiększy się ona do 437 zł miesięcznie, co oznacza ponad ośmiokrotny wzrost obciążeń – tłumaczy Joanna Narkiewicz-Tarlowska, doradca podatkowy i dyrektor w PwC.

Jeśli dochód prowadzącego działalność przekroczy ten poziom, zapłaci więcej niż obecnie. Przedsiębiorcy rozliczający PIT według skali podatkowej zapłacą bowiem wyższą składkę zdrowotną – 9 proc. podstawy wymiaru i nie odliczą jej od podatku, ale skorzystają na podwyższeniu kwoty wolnej (do 30 tys. zł) oraz podwyższeniu pierwszego progu skali (do 120 tys. zł). Bilans wychodzi na plus do poziomu 5,7 tys. zł dochodów miesięcznie. Powyżej strata związana z likwidacją odliczenia składki zdrowotnej od podatku przewyższy korzyść wynikającą z wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł).