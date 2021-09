Zdaniem ekspertów taki będzie efekt nowelizacji SLIM VAT 2 oraz stanowiska Ministerstwa Finansów, jakie uzyskaliśmy. [ramka, stanowisko] Resort w odpowiedzi na pytania DGP wyjaśnił bowiem, że w momencie dostawy towaru nabywca określa swój status podatkowy, który ma decydujące znaczenie przy późniejszym stosowaniu ulgi na złe długi przez wierzyciela. Innymi słowy, ze stanowiska MF wynika, że jeśli nabywca kupuje towar jako niepodatnik (np. konsument), to wierzyciel, aby skorzystać z ulgi na złe długi, będzie musiał spełnić jeden z trzech dodatkowych warunków wskazanych w nowym ust. 2a w art. 89a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243; dalej: ustawa o VAT). Jeśli jednak dłużnik będzie kupował towar jako podatnik VAT czynny – a więc do swojej działalności gospodarczej – wtedy wierzyciel nie będzie musiał spełniać tych nowych, dodatkowych warunków dotyczących wierzytelności bądź dłużnika.

Zmiany w uldze na złe długi wejdą w życie już za nieco ponad dwa tygodnie (od 1 października). Wynikają one z nowelizacji SLIM VAT 2 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626). W praktyce przepisy dotyczące stosowania ulgi na złe długi budzą wiele wątpliwości. Na problem zwracaliśmy uwagę dwa tygodnie temu w artykule Radosława Kowalskiego „SLIM VAT 2 vs ulga na złe długi: wierzyciele nie dostali tego, co chcieli” (dodatek Podatki i Księgowość, DGP nr 167/2021). Przypomnijmy: wierzyciel świadczący dostawy towarów lub usługi na rzecz konsumenta lub innego podmiotu niebędącego czynnym podatnikiem VAT będzie mógł zastosować ulgę na złe długi, o ile spełniony będzie jeden z trzech wymogów wskazanych w art. 89a ust. 2a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem „w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, korekta, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana, jeżeli:

Jak zauważył Radosław Kowalski, ustawodawca nie zastrzegł wprost, że chodzi o to, by dłużnik, kupując świadczenie, działał jako czynny podatnik VAT. – Z literalnego bowiem brzmienia przepisu wynika jedynie, że dłużnik ma być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (wtedy nie obowiązują dodatkowe warunki). Obawiam się jednak, że organy będą stosowały wykładnię, w ramach której będzie decydować nie tylko ogólny status dłużnika, lecz również to, czy nabywając świadczenie, występował on wobec wierzyciela jako czynny podatnik VAT – pisał na łamach DGP ekspert. I miał rację. To, że organy będą stosować taką wykładnię, potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Jak przyznaje Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens, wykładnia MF może utrudnić stosowanie przepisów o uldze na złe długi przez wierzycieli dokonujących dostaw na rzecz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni oraz prowadzących działalność dwojakiego rodzaju, tj. działalność, w odniesieniu do której działają w charakterze podatnika VAT, oraz taką, w odniesieniu do której statusu takiego – pomimo formalnej rejestracji dla potrzeb VAT – nie mają.

– W praktyce wykładnia ta oznaczać będzie, że wierzyciel, chcąc lub przewidując możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, będzie musiał sprawdzać nie tylko to, czy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a jego numer figuruje na białej liście, ale także to, dla jakich potrzeb dokonuje danego zakupu – jako podatnik VAT czy jako niepodatnik – tłumaczy Agnieszka Bieńkowska. Jej zdaniem, jedynym źródłem takich informacji będą oświadczenia nabywców. – Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy wierzyciel będzie ponosił konsekwencje tego, że informacje przekazane przez nabywcę będą w danym przypadku niewłaściwe – zastanawia się ekspertka. Również zdaniem Janiny Fornalik, doradcy podatkowego i partnera w MDDP, podejście MF jest kontrowersyjne i to z kilku powodów. – O ile formalny status podatnika VAT czynnego można w łatwy sposób sprawdzić na białej liście, to sprawdzenie charakteru działania dłużnika w momencie nabycia wymagałoby uzyskiwania od nabywców odrębnych oświadczeń – zgadza się Fornalik. Taki wymóg – jej zdaniem – naruszałby jednak unijną zasadę proporcjonalności, bo oznaczać będzie nałożenie obowiązków nieproporcjonalnych do celów, którym mają one służyć – zapobieganie oszustwom i nadużyciom podatkowym.