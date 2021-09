Ponieważ obie deklaracje składa się do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek , ustawodawca umożliwi ich składanie na dotychczasowych zasadach do 7 października 2021 r. Oznacza to, że dokumenty za wrzesień, których termin składania upływa 7 października, będzie więc można składać zarówno na dotychczasowych zasadach, jak i za pośrednictwem e-US.