Chodzi o sytuacje, gdy promotor, korzystający bądź wspomagający złożył błędny formularz MDR i dostrzegł swój błąd jeszcze przed otrzymaniem wezwania szefa Krajowej Administracji Skarbowej do jego naprawienia. Do 25 sierpnia br. resort finansów pozwalał na samodzielne poprawienie takiego dokumentu przez podatnika. Potwierdzała to zarówno treść objaśnień podatkowych z 31 stycznia 2019 r. w sprawie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (ang. mandatory disclosure rules – MDR), jak i jedna z odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie, które resort finansów opublikował na swoich stronach internetowych.