Pokażmy to na przykładzie. Załóżmy, że Adam Nowak wziął 400 tys. zł kredytu hipotecznego w 2019 r. i kupił za te pieniądze mieszkanie. Dziś chce je sprzedać za 600 tys. zł, spłacić kredyt i kupić nową nieruchomość. Ponieważ sprzedaje lokal przed upływem pięciu lat od jego nabycia, co do zasady powinien zapłacić PIT od uzyskanego dochodu (600 tys. zł minus koszty nabycia i koszty uzyskania przychodów). Jeśli jednak wyda całe 600 tys. zł lub jakąś część tej kwoty na własny cel mieszkaniowy, będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Słowem, nie zapłaci podatku – w całości lub częściowo. Gdyby nie wydał pieniędzy na cel mieszkaniowy, musiałby zapłacić 19-proc. PIT od dochodu (przychód minus koszty nabycia i koszty ulepszenia, czyli w naszym przykładzie od 200 tys. zł).

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu Polskiego Ładu przyznaje, że zarówno w praktyce organów podatkowych, jak i w orzecznictwie sądowym są rozbieżności co do tego, czy wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe (np. spółdzielcze prawo do lokalu) są wydatkiem na własne cele mieszkaniowe.

– Dzięki planowanej zmianie przepisu podatnicy uzyskają większą pewność co do tego, jak rozumieć wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Będą mogli spłacić dotychczasowy kredyt lub pożyczkę wraz z odsetkami zaciągnięte na zbywaną nieruchomość ze środków uzyskanych ze sprzedaży tej nieruchomości, nie martwiąc się, że narazi ich to w przyszłości na zapłatę zaległego podatku. Projektowany przepis może im dać podstawę do takiego poczucia – ocenia Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy i dyrektor w PwC.