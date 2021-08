Chodziło o jednego z europejskich dystrybutorów obuwia, sprzedającego również torebki i drobną galanterię. Spółka nawiązała współpracę z podwykonawcami, którzy tworzyli nowe oprogramowanie informatyczne. Sama zobowiązała swoich pracowników do wdrożenia tych narzędzi IT, co miało przełożyć się na poprawę jej konkurencyjności na rynku. Nowe narzędzia miały pomóc w poprawie logistyki magazynowej, sprawnej wysyłce towarów do klientów i efektywnej sprzedaży obuwia przez internet.