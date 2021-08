Projekt PŁ zakłada, że PGK mogłyby tworzyć spółki, w których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi 250 tys. zł (obecnie 500 tys. zł). Zniesiony ma być wymóg osiągnięcia przez grupę co roku co najmniej 2 proc. rentowności podatkowej (udziału dochodów w przychodach). To oznacza, że nawet jeśli grupa poniesie stratę podatkową, nie utraci ona swojego statusu.